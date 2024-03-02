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Александр Овечкин превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по голам в марте в истории НХЛ

Александр Овечкин превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по голам в марте в истории НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на льду «Кэпитал Уан-Арены» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52     0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp)     1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34     2:2 Милано – 29:55     3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45    

На данный момент идёт второй период, счёт 3:2 в пользу хозяев. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на 25-й минуте игры забросил шайбу в ворота соперника. Таким образом, капитан «столичных» отличился в 145-й раз в матчах НХЛ, сыгранных в марте, и побил рекорд лиги по этому показателю, превзойдя Уэйна Гретцки. Овечкину потребовалось для этого 245 игр, Гретцки — 260.

В нынешнем сезоне Александр Овечкин принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 17 голов и 27 результативных передач.

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