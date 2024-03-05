«Травма из-за грязной игры». Экс-защитник СКА — о повреждении Рендулича

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил эпизод первого матча серии СКА — «Торпедо» (1-1), в котором нападающий армейского клуба Борна Рендулич получил травму после столкновения с игроком обороны нижегородской команды Богданом Конюшковым.

«Это удаление. Видно, что Рендулич улетел в борт. Если судьи в замедленном повторе это видят, а там же видно, что была сделана подсечка. Это очень опасный момент. Ещё и подсечка под опорную ногу. Крайне нежелательно, когда игроки получают травмы, – тем более в случае игрового эпизода с нарушением правил. Если бы нарушения правил не было и Рендулич получил бы травму – ну, что делать. И ладно бы там не было травмы. А здесь – травма в случае грязной игры. Никакого умысла со стороны Конюшкова там не было, но он это сделал так, что это заслуживает удаления. Возможно, даже большого штрафа «5+20», — цитирует Сафронова «Спорт день за днём».

Напомним, на 10‑й минуте второго периода первого матча серии СКА — «Торпедо» (2:5) в борьбе у борта Рендулич упал и сильно ударился о борт плечом. В итоге хорват получил травму, его увели в раздевалку. Позже источники сообщали, что у форварда «несколько переломов».

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Текущий сезон КХЛ Рендулич начинал в составе «Сочи», за который провёл 16 матчей и набрал 15 (9+6) очков. После перехода в СКА нападающий набрал 27 (11+16) очков в 51 матче.