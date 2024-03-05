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«Они могут отдать следующую игру». Щитов — о крупной победе «Спартака» над «Северсталью»

«Они могут отдать следующую игру». Щитов — о крупной победе «Спартака» над «Северсталью»
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о том, как крупная победа «Спартака» на «Северсталью» (7:3) в третьем матче серии Кубка Гагарина — 2024 может повлиять на настрой красно-белых.

«Отмечу, что „Северсталь“ не нервничала на льду, не паниковала. Они действуют так, как сказал тренер: никуда не спешат и стараются за счёт передач проходить среднюю зону. Есть наигранные комбинации, три гола они забили. Думаю, семь шайб они быстро забудут, выйдут на следующую игру с другим настроем. Как бы не случилось наоборот, что „Спартак“ может расслабиться и отдать следующую игру, главное для красно-белых — исключить этот фактор», — сказал Щитов в интервью Legalbet.

Следующий матч серии состоится вновь в Череповце завтра, 6 марта. Начало – в 19:30 мск. В первых двух играх в Москве команды обменялись победами: первая игра осталась за «Спартаком» (3:2), а вторая – за «Северсталью» (2:1).

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