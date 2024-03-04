«Спартак» победил «Северсталь» в матче Кубка Гагарина с 10 голами и вышел вперёд в серии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Северсталь» принимала московский «Спартак». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 7:3, благодаря которой они вышли вперёд в серии – 2-1.

В составе красно-белых по дублю оформили Александр Беляев и Александр Пашин, ещё по шайбе на счету Максима Цыплакова, Михаила Мальцева и Андрея Локтионова. У череповчан забрасывали Кирилл Пилипенко, Даниил Аймурзин и Адам Лишка.

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Следующий матч серии состоится вновь в Череповце в среду, 6 марта. Начало – в 19:30 мск. В первых двух играх в Москве команды обменялись победами: первая игра осталась за «Спартаком» (3:2), а вторая – за «Северсталью» (2:1).