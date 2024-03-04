Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Северсталь — Спартак 3:7, как сыграли, кто победил, результат матча Кубка Гагарина 4 марта

«Спартак» победил «Северсталь» в матче Кубка Гагарина с 10 голами и вышел вперёд в серии
Аудио-версия:
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Северсталь» принимала московский «Спартак». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 7:3, благодаря которой они вышли вперёд в серии – 2-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 7
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Мансуров) – 02:16 (5x5)     0:2 Цыплаков (Мальцев, Локтионов) – 03:22 (5x5)     0:3 Пашин (Иванов) – 07:11 (5x5)     0:4 Мальцев – 12:08 (5x5)     0:5 Пашин (Рубцов, Иванов) – 21:49 (5x5)     1:5 Пилипенко (Аймурзин, Коростелёв) – 31:13 (5x4)     1:6 Беляев – 32:24 (5x5)     2:6 Аймурзин (Пилипенко) – 39:03 (5x5)     3:6 Лишка (Ильин) – 51:00 (5x5)     3:7 Локтионов – 52:57 (4x4)    

В составе красно-белых по дублю оформили Александр Беляев и Александр Пашин, ещё по шайбе на счету Максима Цыплакова, Михаила Мальцева и Андрея Локтионова. У череповчан забрасывали Кирилл Пилипенко, Даниил Аймурзин и Адам Лишка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующий матч серии состоится вновь в Череповце в среду, 6 марта. Начало – в 19:30 мск. В первых двух играх в Москве команды обменялись победами: первая игра осталась за «Спартаком» (3:2), а вторая – за «Северсталью» (2:1).

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android