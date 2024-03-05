Главный тренер «Амура» объяснил слабую игру клуба в третьих периодах

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после домашнего поражения от «Металлурга» (2:3) объяснил слабую игру хабаровского клуба в третьих периодах.

«В большинстве выходит три форварда, а не четыре? Мы в большинстве мало бросаем, я не знаю, что делать. У нас все пасующие, завершать некому, меняем состав и так, и так, а воз и ныне там.

Проигрываем третьи периоды? «Металлург» не просто так занял первое место на Востоке, они умеют играть в хоккей, поймали нашу ошибку и использовали — молодцы. Если бы мы забили трудовой гол в третьем периоде, психологическое преимущество было бы на нашей стороне», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После победы «Металлурга» счёт в серии стал 2-1 в пользу клуба из Магнитогорска. Четвёртая игра состоится в Хабаровске послезавтра, 7 марта, и начнётся в 12:00 мск.