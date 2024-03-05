Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Амура» объяснил слабую игру клуба в третьих периодах

Главный тренер «Амура» объяснил слабую игру клуба в третьих периодах
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после домашнего поражения от «Металлурга» (2:3) объяснил слабую игру хабаровского клуба в третьих периодах.

«В большинстве выходит три форварда, а не четыре? Мы в большинстве мало бросаем, я не знаю, что делать. У нас все пасующие, завершать некому, меняем состав и так, и так, а воз и ныне там.

Проигрываем третьи периоды? «Металлург» не просто так занял первое место на Востоке, они умеют играть в хоккей, поймали нашу ошибку и использовали — молодцы. Если бы мы забили трудовой гол в третьем периоде, психологическое преимущество было бы на нашей стороне», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После победы «Металлурга» счёт в серии стал 2-1 в пользу клуба из Магнитогорска. Четвёртая игра состоится в Хабаровске послезавтра, 7 марта, и начнётся в 12:00 мск.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
«Мало бросаем, мало блокируем». Мартемьянов — после поражения от «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android