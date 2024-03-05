«Это не очень хорошо». Ларионов назвал причины поражения «Торпедо» в матче со СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в третьем матче серии со СКА (2:5, 1-2 в серии).

«Поздравляю соперника с победой. Мы продолжали искать пути к воротам. К сожалению, не хватило сил после двух матчей. На это обратим внимание в следующей игре. Есть день, чтобы восстановиться и выйти на следующий матч более заряженными. Другого варианта нет, сказали ребятам об этом. Не самый лучший матч в нашем исполнении, но это плей-офф.

Борьба на бортах была вся проиграна. Проводили много времени в своей зоне, это вытягивает много сил. Должны внимательно посмотреть матч, посмотреть, где бы должны быть лучше подготовлены, чтобы мы могли быстрее выводить шайбу и не давать сопернику играть по периметру. Соперник много владел шайбой, но опасных моментов особо и не было. Это вытягивает большое количество сил из ребят и особенно защитников, которые проводят по две с половиной минуты на льду. Это не очень хорошо. Нужна психология — уметь преодолеть трудности. Каждому игроку делать чуть больше, чем делали для этого. Ждём более активной игры, больше энергетики. «Нагорный», который стоит за нами, даст нам шестого игрока», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.