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Ларионов: верю, что «Торпедо» выиграет серию со СКА. Без всякого сомнения

Ларионов: верю, что «Торпедо» выиграет серию со СКА. Без всякого сомнения
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что верит в итоговый успех нижегородцев в серии со СКА. «Торпедо» проиграло третий матч со счётом 2:5 и уступает в серии со счётом 1-2.

«Выбор вратаря? Когда вратарь горячий и играет здорово, смысл менять его? Надо до конца идти с человеком, который провёл два сильных матча. Кульбакова не в чем винить. Заменить его после третьего гола? Продолжаешь верить, что можешь случиться чудо. Мы забили гол, буквально через минуту пропустили. Ошибки из-за усталости, которая, может быть, у нас накопилась больше.

Менять вратаря? Он не при чём. Пятый гол сами себе забили. Надо правильно восстановиться, сделать правильные выводы. Они не должны быть жёсткими или жестокими. Серия будет длинной, мы в это верим. Верим, что эту серию выиграем. Без всякого сомнения. Моё заявление — ребята выйдут сильнее и гораздо более интенсивными в следующем матче и до конца серии», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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