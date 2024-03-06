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Малкин забросил 18-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ в матче с «Коламбусом»

Малкин забросил 18-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ в матче с «Коламбусом»
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

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На момент написания новости закончился второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В этой встрече на 19-й минуте российский нападающий «Питтсубрга» Евгений Малкин записал на свой счёт шайбу. Этот гол стал для россиянина 18-м в нынешнем сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В активе 37-летнего нападающего 47 (18+29) очков в 59 матчах текущего сезона. Всего за карьеру в регулярном чемпионате Малкин провёл 1123 матча и набрал 1276 очков — забросил 489 шайб и отдал 787 результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пульюярви (Грейвз) – 13:33     2:0 Малкин (Смит, Грейвз) – 18:57     2:1 Годро (Рослович, Веренски) – 24:31     2:2 Пик (Бин, Тексье) – 25:28     3:2 Ракелль – 34:32 (pp)     3:3 Рослович (Пик) – 48:04 (sh)     4:3 Картер (Бемстрём, Смит) – 48:24 (pp)     5:3 Смит (Малкин) – 49:53    
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