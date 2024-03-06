Малкин забросил 18-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ в матче с «Коламбусом»

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости закончился второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В этой встрече на 19-й минуте российский нападающий «Питтсубрга» Евгений Малкин записал на свой счёт шайбу. Этот гол стал для россиянина 18-м в нынешнем сезоне НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В активе 37-летнего нападающего 47 (18+29) очков в 59 матчах текущего сезона. Всего за карьеру в регулярном чемпионате Малкин провёл 1123 матча и набрал 1276 очков — забросил 489 шайб и отдал 787 результативных передач.
Малкин ответил Ягру шуткой в раздевалке «Питтсбурга»:
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