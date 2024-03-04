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Евгений Малкин обогнал Макинниса и вышел на 38-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Эдмонтоном» (1:6). Это очко стало для россиянина 1275-м в карьере в НХЛ.

Таким образом, Малкин обошёл защитника Эла Макинниса (1274 очка) и вышел на 38-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ. В активе 37-летнего нападающего 46 (17+29) очков в 58 матчах текущего сезона. Всего за карьеру в лиге Малкин провёл 1122 матча и набрал 1275 очков — забросил 488 шайб и отдал 787 результативных передач.

Следующей целью для Малкина является результат Алекса Дельвеккио, который набрал 1281 очко в 1550 матчах.

«Пингвинз» уступили в третьем матче кряду, остались с 62 очками и идут седьмыми в Столичном дивизионе. В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом».