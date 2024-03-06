Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бостон Брюинз – Эдмонтон Ойлерз 1:2, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 6 марта

Две голевые передачи Коннора Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Бостон»
Комментарии

Сегодня, 6 марта, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в матче регуряного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0 – ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Заха (Хайнен, Уозерспун) – 44:26     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 58:40     1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 62:18    

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Зак Хайман и Лен Драйхайтль. У Коннора Макдэвида две голевые передачи.

За «Бостон» единственный гол забил Павел Заха.

После 60 матчей «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции с 78 очками. «Бостон» расположился на второй строчке, набрав 87 очков в 64 играх.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Коламбус Блю Джекетс», а «Бостон» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android