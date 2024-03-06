Две голевые передачи Коннора Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Бостон»

Сегодня, 6 марта, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в матче регуряного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0 – ОТ).

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Зак Хайман и Лен Драйхайтль. У Коннора Макдэвида две голевые передачи.

За «Бостон» единственный гол забил Павел Заха.

После 60 матчей «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции с 78 очками. «Бостон» расположился на второй строчке, набрав 87 очков в 64 играх.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Коламбус Блю Джекетс», а «Бостон» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

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