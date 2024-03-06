Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виннипег Джетс — Сиэтл Кракен 3:4, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 6 марта

Результативный пас Наместникова не помог «Виннипегу» набрать очки с «Сиэтлом»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 5 на 6 марта мск на арене «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Виннипег Джетс» уступили «Сиэтл Кракен» со счётом 3:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шульц (Бьёркстранд, Макканн) – 08:45     1:1 Коннор (Шайфли, Наместников) – 28:07     1:2 Макканн (Гурд, Олексяк) – 37:56 (sh)     2:2 Лаури (Эпплтон, Сэмберг) – 39:51     3:2 Нидеррайтер (Эпплтон, Лаури) – 41:17     3:3 Татар (Бенирс, Эберле) – 41:42     3:4 Бураковски (Эванс, Макканн) – 57:21 (pp)    

Гости открыли счёт на девятой минуте первого периода. На 29-й минуте «Джетс» отыгрались, результативной передачей отметился российский нападающий Владислав Наместников. В концовке второго периода команды успели обменяться заброшенными шайбами, при этом «Кракен» выходили вперёд в меньшинстве. На 42-й минуте соперники вновь обменялись голами, на этот раз раньше забросил «Виннипег». Гол Андре Бураковски в большинстве на 58-й минуте принёс победу гостям.

«Сиэтл» выиграл второй матч регулярного чемпионата подряд, «Джетс» потерпели поражение после двух побед кряду.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android