Результативный пас Наместникова не помог «Виннипегу» набрать очки с «Сиэтлом»

В ночь с 5 на 6 марта мск на арене «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Виннипег Джетс» уступили «Сиэтл Кракен» со счётом 3:4.
Гости открыли счёт на девятой минуте первого периода. На 29-й минуте «Джетс» отыгрались, результативной передачей отметился российский нападающий Владислав Наместников. В концовке второго периода команды успели обменяться заброшенными шайбами, при этом «Кракен» выходили вперёд в меньшинстве. На 42-й минуте соперники вновь обменялись голами, на этот раз раньше забросил «Виннипег». Гол Андре Бураковски в большинстве на 58-й минуте принёс победу гостям.
«Сиэтл» выиграл второй матч регулярного чемпионата подряд, «Джетс» потерпели поражение после двух побед кряду.
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