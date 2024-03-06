Все результаты игрового дня НХЛ 6 марта

Сегодня, 6 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей, ещё две встречи продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В эти минуты продолжаются встречи в Сан-Хосе и Лос-Анджелесе.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 90 очками после 63 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 85 очков за 63 матча.