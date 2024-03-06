Все результаты игрового дня НХЛ 6 марта
Поделиться
Сегодня, 6 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей, ещё две встречи продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пульюярви (Грейвз) – 13:33 2:0 Малкин (Смит, Грейвз) – 18:57 2:1 Годро (Рослович, Веренски) – 24:31 2:2 Пик (Бин, Тексье) – 25:28 3:2 Ракелль – 34:32 (pp) 3:3 Рослович (Пик) – 48:04 (sh) 4:3 Картер (Бемстрём, Смит) – 48:26 (pp) 5:3 Смит (Малкин) – 49:53
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Казинс (Ткачук) – 02:54 0:2 Родригес (Ткачук, Беннетт) – 06:30 (pp) 1:2 Хьюз (Братт, Хьюз) – 11:45 (pp) 2:2 Майер – 31:01 2:3 Луостаринен (Куликов, Экман-Ларссон) – 32:37 2:4 Казинс (Форслинг, Ткачук) – 45:33 3:4 Миллер (Братт, Хьюз) – 51:16 3:5 Райнхарт (Экблад) – 59:52
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Заха (Хайнен, Уозерспун) – 44:26 1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 58:40 1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 62:18
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Торопченко (Нейборс) – 21:21 0:2 Кайру (Саад, Сканделла) – 28:30 1:2 Палмьери (Пелеч, Добсон) – 32:32 2:2 Пажо (Ахо, Ли) – 37:47 3:2 Хорват (Нельсон, Пелеч) – 40:55 4:2 Барзал (Нельсон, Романов) – 59:29
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шульц (Бьёркстранд, Макканн) – 08:45 1:1 Коннор (Шайфли, Наместников) – 28:07 1:2 Макканн (Гурд, Олексяк) – 37:56 (sh) 2:2 Лаури (Эпплтон, Сэмберг) – 39:51 3:2 Нидеррайтер (Эпплтон, Лаури) – 41:17 3:3 Татар (Бенирс, Эберле) – 41:42 3:4 Бураковски (Эванс, Макканн) – 57:21 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Форсберг (Евангелиста, О'Райлли) – 15:24 2:0 Нюквист (Форсберг, О'Райлли) – 25:11 2:1 Галлахер (Эванс, Андерсон) – 36:39 2:2 Савар (Кофилд, Судзуки) – 36:45 3:2 О'Райлли (Нюквист, Лозон) – 52:19 3:3 Руа – 54:55 3:4 Судзуки (Кофилд, Мэтисон) – 60:17
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Джонс (Бедард, Джонсон) – 10:54 (pp) 1:1 Бьюгстад (Дамба) – 22:07 1:2 Фолиньо (Бедард, Джонсон) – 24:27 (pp) 2:2 Карконе – 31:42 2:3 Дикинсон (Корчински, Власик) – 34:10 (pp) 2:4 Курашев (Фолиньо, Джонсон) – 38:35 (pp) 2:5 Джонс (Дикинсон) – 59:32
В эти минуты продолжаются встречи в Сан-Хосе и Лос-Анджелесе.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
5 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Дюклер (Зеттерлунд, Эклунд) – 03:22 (pp) 2:0 Зеттерлунд (Дюклер, Рутта) – 11:50 2:1 Бенн (Хейсканен, Робертсон) – 18:38 (pp) 2:2 Стэнковен (Хейсканен, Джонстон) – 19:27 (pp) 3:2 Карпентер (Штурм, Власик) – 24:39 3:3 Джонстон (Бенн, Делландреа) – 28:48 4:3 Дюклер (Зеттерлунд, Гранлунд) – 35:48 (pp) 5:3 Задина (Хоффман, Эддисон) – 37:50
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Перерыв
1 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Мур (Дано) – 10:54 1:1 Петтерссон (Хёгландер, Хьюз) – 36:36
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 90 очками после 63 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 85 очков за 63 матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2024
-
08:27
-
08:17
-
08:05
-
07:45
-
07:00
-
06:38
-
06:19
-
06:17
-
06:17
-
06:10
-
06:02
-
05:51
-
05:46
-
05:37
-
05:30
-
04:52
-
04:14
-
00:00
- 5 марта 2024
-
23:40
-
23:15
-
22:50
-
22:40
-
22:35
-
22:27
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:01
-
21:51
-
21:42
-
21:25
-
21:10
-
21:00
-
20:57
-
20:52