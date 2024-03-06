Журналист назвал центрфорвардов, которые могут сыграть с Овечкиным после ухода Кузнецова

Журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги назвал двух центрфорвардов «Вашингтон Кэпиталз», которые могут играть в звене с Александром Овечкиным после ухода Евгения Кузнецова в клуб АХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» следует дать новичку Хендриксу Лапьеру хороший шанс подняться в первое звено, чтобы посмотреть, подойдёт ли он и будет ли какая-то «химия» с Овечкиным, и в идеале с Томом Уилсоном на правом фланге. Этого звена клуб придерживался в последних двух играх. Это слишком малый размер выборки, чтобы знать, сможет ли звено работать в долгосрочной перспективе, но это то, что «Кэпиталз» нужно выяснить в ближайшее время.

Если это не Лапьер, то, возможно, Коннор Макмайкл, которому 23 года и который был выбран «Вашингтоном» в первом раунде (25) на драфте НХЛ 2019 года. Он также провёл несколько минут с Овечкиным.

Дело в том, что у «Кэпиталз» есть два молодых центровых, которым следует дать возможность сыграть, прежде чем клуб рассмотрит доступные варианты потенциальных обменов и подписаний свободных агентов. Но до конца этого сезона им следует посмотреть, справятся ли Лапьер и/или Макмайкл с этой работой», — сказано в статье.