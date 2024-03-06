Канадский защитник минского «Динамо»: достижение Овечкина впечатляет больше, чем Гретцки

Канадский защитник минского «Динамо» Роб Хэмилтон высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ.

«Александр Овечкин и Уэйн Гретцки — лучшие из тех, кто когда-либо играл. Даже если рекорд не будет побит, нужно понимать, что они играли в разные эры. Овечкин забивал голы в эпоху, когда вратари использовали новую амуницию, хоккей перешёл на новую систему, игра стала быстрее. Так что достижение Овечкина даже больше впечатляет, у него фантастическая способность забрасывать шайбы», — приводит слова Хэмилтона ТАСС.

На данный момент на счету Овечкина 839 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времён до 55 голов. Напомним, Гретцки завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами в регулярных сезонах на личном счету.