Бабаев — об ударе Робинсона по лицу Панина: Григорию надо было быть готовым

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Чарльза Робинсона, оценил спорный эпизод во втором матче серии с «Салаватом Юлаевым», в котором американский форвард отправил в нокдаун с одного удара капитана уфимцев Григория Панина.

«Мне трудно оценить, потому что там была динамика. Они разговаривали 15-20 секунд, и мы не знаем, о чём была речь. Наверное, что-то предвещало его удар. Но вы же видели, что удар был вскользь, а не акцентированный под убийство. Панину тоже надо было раньше сбросить перчатки и быть готовым. Если ты с таким человеком едешь разговаривать, то надо понимать, что этим может закончиться. Поэтому обвинять Робинсона я точно не могу. Нужно понимать, что там было не то», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Ранее Робинсон заявил, что не гордится этим ударом по лицу Панина. В третьем матче серии за партнёра о команде вступился Евгений Тимкин, который провёл бой с американцем, в результате которого Робинсон был дисквалифицирован на четвёртый матч серии.