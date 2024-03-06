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Защитник «Трактора» Телегин спровоцировал драку с капитаном «Салавата Юлаева» Паниным

Защитник «Трактора» Телегин спровоцировал драку с капитаном «Салавата Юлаева» Паниным
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Идёт первый период, счёт не открыт.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
1 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Котляревский (Юртайкин) – 15:45 (5x5)    

На седьмой минуте матча состоялась драка между защитником «Трактора» Сергеем Телегиным и капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным. Игроку обороны челябинского клуба не понравился силовой приём Панина на нападающем «Трактора» Джеке Родевальде. Яркая драка состоялась за воротами уфимцев. По итогам потасовки оба хоккеиста получили по большому штрафу за драку, а Телегин получил малый штраф как зачинщик и 10-минутный дисциплинарный штраф. Арбитры после видеопросмотра не усмотрели нарушения правил в силовом приёме Панина на Родевальде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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