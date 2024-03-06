«Вашингтон» продлил контракт с защитником Расмусом Сандином на общую сумму $ 23 млн

«Вашингтон» продлил контракт с защитником Расмусом Сандином сроком на пять лет на общую сумму $ 23 млн, сообщает пресс-служба клуба. Кэпхит нового соглашения с игроком обороны составляет $ 4,6 млн.

23-летний игрок обороны в текущем сезоне провёл за столичный клуб 52 матча, в которых набрал 20 очков — забросил три шайбы и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «-9».

Всего в карьере в НХЛ Сандин провёл 211 матчей, в которых набрал 83 очка — забросил 16 шайб и отдал 67 результативных передач с показателем полезности «+2».

Шведский защитник начинал свою карьеру в «Торонто Мэйпл Лифс», где провёл неполные четыре сезона.