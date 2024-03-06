«Колорадо» обменял защитника Байрэма в «Баффало» на форварда Миттельштадта

«Колорадо» обменял защитника Боуэна Байрэма в «Баффало» на форварда Кейси Миттельштадта, сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн.

В текущем сезоне Боуэн Байрэм провёл за «Колорадо» 55 матчей, в которых заработал 20 очков — забросил восемь шайб и отдал 12 результативных передач с показателем полезности «+1». Всего в карьере НХЛ 22-летний защитник провёл 146 матчей, в которых набрал 63 (23+40) очка с показателем полезности «+16».

Нападающий Кейси Миттельштадт в нынешнем сезоне провёл за «Баффало» 62 матча и набрал 47 очков — забросил 14 шайб и отдал 33 результативные передачи. Всего в НХЛ на счету 25-летнего форварда 339 матчей, в которых он набрал 186 очков — забил 62 гола и отдал 124 результативные передачи.