Симашев сцепился с Маминым, в судью прилетела шайба. Лучшие фото матча ЦСКА — «Локо»

6 марта в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Локомотив» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Никитина.

Таким образом, армейцы уступают в серии со счётом 1-3 и находятся на грани вылета из турнира.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 15-й минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Владислав Каменев с передачи Михаила Григоренко. Ярославцам удалось перевернуть игру на старте второго периода, когда «Локомотив» с разницей в три минуты забросил две шайбы. Сначала отличился Максим Шалунов, которому ассистировали Артур Каюмов и Максим Берёзкин. Затем вывел ярославцев вперёд гол Дениса Алексеева с передачи Рушана Рафикова.