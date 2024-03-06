Главный тренер «Локомотива» прокомментировал третью победу в серии с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал третью победу в серии с ЦСКА (2:1, 3-1 в серии). Ярославцы уступали после первого периода со счётом 0:1, однако смогли перевернуть ход матча на старте второго периода, когда забили два гола с интервалом в три минуты.

«Тяжёлая игра. Много в зоне обороны сражались. Готовимся дальше. Как будем готовить команду к пятому матчу, есть какие-то вещи, которые мы практикуем? Век живи — век учись. Поэтому мы так же, как и ребята, учимся. Больше интуиции. Через день матч, завтра — восстановительная тренировка. Да и всё», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Пятый матч серии пройдёт в Ярославле 8 марта. ЦСКА впервые за последние два сезона может покинуть плей-офф без Кубка Гагарина.