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«Будет глупо рассказывать всем». Никитин со смехом ответил на вопрос журналиста

«Будет глупо рассказывать всем». Никитин со смехом ответил на вопрос журналиста
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин не стал раскрывать секретов успешной игры ярославцев в четвёртом матче серии с ЦСКА (2:1, 3-1 в серии). Ярославцы находятся в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф. Пятый матч серии пройдёт на площадке «Локомотива» 8 марта.

«Что поменяли после первого матча? Я думаю, будет глупо рассказывать всем, что мы сделали (смеётся). Две команды сражаются — да и всё.

Денис Алексеев забросил четвёртую победную шайбу в ворота ЦСКА в сезоне – считаю ли, что он стал лидером команды? Статистика сама за себя говорит. Лидерские качества – это не только вспышка. Это стабильность на протяжении всего плей-офф и конкретно против ЦСКА», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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