Главный тренер «Спартака» оценил победу над «Северсталью» в четвёртом матче серии плей-офф

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил победу над «Северсталью» в четвёртом матче серии плей-офф (5:4 ОТ, 3-1 в серии).

«Тяжёлая равная игра. Обе команды молодцы. Нам повезло чуть больше. Сегодняшнюю игру ни с чем не сравню. Это плей-офф, совсем другие эмоции. Цена ошибки сказывается на игроках, это несравнимо с сезоном.

Что касается скорости, то у соперника влились в состав новые ребята, они чуть добавили энергии команде. Это было заметно, мы наших ребят об этом предупреждали. Тяжело играть против команды, которая действует на больших скоростях. Мы постарались убрать все ошибки, которые были в начале матча. В простой ситуации иногда ребята принимают такие решения, которые в регулярке бы не приняли. Но это нормальные вещи. Ни в коем случаем не успокаиваемся, у нас сильный соперник, мы его уважаем, нужно играть все 60 минут. С «Северсталью» расслабляться вообще нельзя, мы будем готовиться дальше.

У нас есть свежие ребята, которые сегодня не играли. Наверняка введём свежую кровь. Игра нашего вратаря? Были такие голы мастерские, нападающие соперника использовали свои моменты, был трафик перед Николаевым. У нас есть тренер вратарей, он разберётся», — сказал Жамнов на пресс-конференции после матча.