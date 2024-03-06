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Кудашов — о цикличности истории с Минском: были Кубки в 2000-м и 2005-м, и где тут цикл?

Кудашов — о цикличности истории с Минском: были Кубки в 2000-м и 2005-м, и где тут цикл?
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о противостоянии с минским «Динамо». В 2012 году бело-голубые начали путь к первому Кубку Гагарина с прохода минского «Динамо».

«Игра Моторыгина? Я доволен всеми игроками «Динамо». Он сыграет в следующем матче? Не знаю. Почему Римашевский играл в первом звене «Динамо», а сегодня не сыграл ни смены? Давайте по порядку. Молодой 17-летний парень, который всегда играл на этих позициях. Я уже не раз про это говорил. Он играл там в юниорке, в молодёжке, и ставить игрока, который всегда созидал в первых звеньях, в четвёртое, нет никакого резона – он всё равно там ничего толком не покажет. Поэтому он и играл там. На моменте он сыграл очень хорошо. То, что молодым ребятам свойственно иногда уставать и делать иногда неправильные вещи, это совершенно нормально. Выздоровел Седрик, у которого больше опыта плей-офф, поэтому так и сделали. А в чём ему нужно добавлять, давайте это уже не для прессы, это наша ежедневная рутина.

В 2012 году я был капитаном «Динамо», и мы начали путь к первому Кубку Гагарина с прохода минского «Динамо» – история циклична? Это КХЛ образовалась, а у нас был Кубок в 2000-м, в 2005-м – где тут цикл? С какой стороны его искать?» — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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