Пакетт — о первом матче после травмы: мой функционал ещё не на прежнем уровне

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал, о первом проведённом матче с 4 февраля. Форвард отметился голом в третьем матче серии с минским «Динамо» (1:3, 2-1 в серии).

«Хорошо себя чувствую. Безусловно, что мой функционал ещё не на прежнем уровне, но чувствую себя хорошо.

Знали, что соперник будет играть очень напористо и очень усердно. Знали и понимали это, когда ехали на арену, потому что здесь всегда такая атмосфера. Соперник хорошо начал игру и быстро открыл счёт в матче, после этого всегда тяжело отыгрываться. Нам нужно играть лучше, где-то подкрутить детали, лучше действовать в обороне и меньше удаляться. Переворачиваем страницу и двигаемся дальше.

Семь удалений? Нужно контролировать свои клюшки и свой характер. Надо быть более сдержанными. Мы должны играть в большинстве и не позволять так много в нём играть сопернику», — передаёт слова Пакетта корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.