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23 сейва Самсонова помогли «Торонто» вырвать победу у «Баффало»

23 сейва Самсонова помогли «Торонто» вырвать победу у «Баффало»
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В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (2:1 ОТ).

Шайбами в составе победителей отметились Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс (решающая в овертайме). Победный гол хозяев был забит за 40 секунд до окончания овертайма.

У гостей единственный гол на счету Виктора Олофссона.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отметился в этой встрече 23 сейвами.

«Мэйпл Лифс» набрали 80 очков и занимают третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

«Баффало» потерпел вторую неудачу подряд, имеет 63 очка и идёт шестым в этом же дивизионе, сохраняя лишь теоретические шансы на плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Нюландер (Бертуцци, Доми) – 22:29     1:1 Олофссон (Гиргенсонс) – 26:31     2:1 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 64:20    
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