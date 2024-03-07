23 сейва Самсонова помогли «Торонто» вырвать победу у «Баффало»

В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (2:1 ОТ).

Шайбами в составе победителей отметились Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс (решающая в овертайме). Победный гол хозяев был забит за 40 секунд до окончания овертайма.

У гостей единственный гол на счету Виктора Олофссона.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отметился в этой встрече 23 сейвами.

«Мэйпл Лифс» набрали 80 очков и занимают третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

«Баффало» потерпел вторую неудачу подряд, имеет 63 очка и идёт шестым в этом же дивизионе, сохраняя лишь теоретические шансы на плей-офф.