Тарасенко во «Флориде» взял номер, под которым выступал Буре

Российский нападающий Владимир Тарасенко, перешедший в результате обмена во «Флориду Пантерз», будет выступать под 10-м номером в своём новом клубе, сообщает журналист Алекс Баумгартнер в социальных сетях.

Последним хоккеистом в составе «пантер», кто носил свитер с этим номером, был Энтони Дюклер, а последним россиянином — легендарный Павел Буре.

Напомним, за Тарасенко «Флорида» отдала «Оттаве Сенаторз» условный пик четвёртого раунда драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2025.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 32-летнего россиянина 57 матчей за «Оттаву», в которых он набрал 41 (17+24) очко.

На данный момент «Пантерз» занимают первое место в Атлантическом дивизионе, имея в своём активе 90 очков.