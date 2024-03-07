Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лада — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тарасенко во «Флориде» взял номер, под которым выступал Буре

Тарасенко во «Флориде» взял номер, под которым выступал Буре
Комментарии

Российский нападающий Владимир Тарасенко, перешедший в результате обмена во «Флориду Пантерз», будет выступать под 10-м номером в своём новом клубе, сообщает журналист Алекс Баумгартнер в социальных сетях.

Последним хоккеистом в составе «пантер», кто носил свитер с этим номером, был Энтони Дюклер, а последним россиянином — легендарный Павел Буре.

Напомним, за Тарасенко «Флорида» отдала «Оттаве Сенаторз» условный пик четвёртого раунда драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2025.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 32-летнего россиянина 57 матчей за «Оттаву», в которых он набрал 41 (17+24) очко.

На данный момент «Пантерз» занимают первое место в Атлантическом дивизионе, имея в своём активе 90 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Казинс (Ткачук) – 02:54     0:2 Родригес (Ткачук, Беннетт) – 06:30 (pp)     1:2 Хьюз (Братт, Хьюз) – 11:45 (pp)     2:2 Майер – 31:01     2:3 Луостаринен (Куликов, Экман-Ларссон) – 32:37     2:4 Казинс (Форслинг, Ткачук) – 45:33     3:4 Миллер (Братт, Хьюз) – 51:16     3:5 Райнхарт (Экблад) – 59:52    
Материалы по теме
Генеральный директор «Оттавы» — об обмене Тарасенко: рад, что он сможет быть рядом с домом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android