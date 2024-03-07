Тарасенко во «Флориде» взял номер, под которым выступал Буре
Поделиться
Российский нападающий Владимир Тарасенко, перешедший в результате обмена во «Флориду Пантерз», будет выступать под 10-м номером в своём новом клубе, сообщает журналист Алекс Баумгартнер в социальных сетях.
Последним хоккеистом в составе «пантер», кто носил свитер с этим номером, был Энтони Дюклер, а последним россиянином — легендарный Павел Буре.
Напомним, за Тарасенко «Флорида» отдала «Оттаве Сенаторз» условный пик четвёртого раунда драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2025.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 32-летнего россиянина 57 матчей за «Оттаву», в которых он набрал 41 (17+24) очко.
На данный момент «Пантерз» занимают первое место в Атлантическом дивизионе, имея в своём активе 90 очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Казинс (Ткачук) – 02:54 0:2 Родригес (Ткачук, Беннетт) – 06:30 (pp) 1:2 Хьюз (Братт, Хьюз) – 11:45 (pp) 2:2 Майер – 31:01 2:3 Луостаринен (Куликов, Экман-Ларссон) – 32:37 2:4 Казинс (Форслинг, Ткачук) – 45:33 3:4 Миллер (Братт, Хьюз) – 51:16 3:5 Райнхарт (Экблад) – 59:52
Комментарии
- 7 марта 2024
-
07:27
-
07:07
-
06:50
-
06:36
-
06:14
-
06:04
-
05:43
-
05:39
-
05:18
-
05:12
-
00:00
- 6 марта 2024
-
23:55
-
23:51
-
23:45
-
23:38
-
23:35
-
23:31
-
23:29
-
23:26
-
23:20
-
23:17
-
23:12
-
23:10
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:52
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:37
-
22:20
-
22:14
-
22:13
-
22:00