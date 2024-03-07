Генеральный директор «Оттавы» – об обмене Тарасенко: рад, что он сможет быть рядом с домом

Генеральный директор «Оттавы Сенаторз» Стив Стейос высказался об обмене российского нападающего Владимира Тарасенко во «Флориду Пантерз».

«Я рад переходу Тарасенко. Я рад, что он сможет вернуться домой. Его семья была там весь год. Так что он сможет играть в очень хорошей команде и иметь возможность всегда быть рядом с домом. Этот переход, безусловно, придаст иную динамику всему процессу», – приводит слова Стейоса The Hockey News.

Ранее стало известно, что Тарасенко обменян из «Оттавы» во «Флориду». Канадский клуб оставляет за собой 50% зарплаты россиянина, а взамен получает выбор в четвёртом раунде драфта-2024 (который станет пиком в третьем раунде 2026 года, если «Пантерз» выиграют Кубок Стэнли) и выбор в третьем раунде драфта 2025 года.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету форварда Тарасенко 41 (17+24) очко в 57 матчах.

Всего в НХЛ Владимир Тарасенко провёл 732 матча, в которых набрал 615 очков — забросил 287 шайб и отдал 328 результативных передач с показателем полезности «+74». На россиянина претендовал ряд клубов НХЛ.

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