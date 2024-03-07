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Форвард «Торонто»: Самсонов сегодня был нашей звездой

Форвард «Торонто»: Самсонов сегодня был нашей звездой
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Тайлер Бертуцци высказался об игре российского голкипера своей команды Ильи Самсонова в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:1 ОТ).

«Он был сегодня нашей звездой. Приятно видеть, как он вновь делает то, что хорошо умеет, и обретает уверенность. Он будет играть потрясающе за нас в дальнейшем», — приводит слова Бертуцци официальный сайт НХЛ.

Напомним, первая половина сезона получилась крайне неудачной для Самсонова, в результате чего ему пришлось пройти процедуру драфта отказов, а также пропустить ряд игр во время новогодних праздников.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 27-летнего Самсонова 29 матчей за «Торонто», в которых он отражал в среднем за игру 88,5% бросков при коэффициенте надёжности 3,14 и двух шат-аутах.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Нюландер (Бертуцци, Доми) – 22:29     1:1 Олофссон (Гиргенсонс) – 26:31     2:1 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 64:20    
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