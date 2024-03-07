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Георгиев совершил потрясающий сейв ловушкой после броска в упор форварда «Детройта»

Георгиев совершил потрясающий сейв ловушкой после броска в упор форварда «Детройта»
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Детройтом». Идёт третий период — счёт 5:2 в пользу «лавин».

На последней минуте первого периода при счёте 2:2 потрясающим спасением отметился российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев. Нападающий «Детройта» Робби Фаббри получил пас от партнёра и оказался напротив пустого угла ворот «Колорадо». Россиянин успел переместиться и в шпагате поймал шайбу в ловушку после броска форварда в упор.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

К середине третьего периода Георгиев пропустил две шайбы, отразив 21 бросок по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фаббри (Дебринкэт, Гостисбер) – 01:48 (pp)     1:1 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 05:15     1:2 Перрон (Копп, Мяяття) – 13:30     2:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 17:07 (pp)     3:2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 28:49     4:2 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 36:12     5:2 Макар (Рантанен, Друен) – 39:26 (pp)     6:2 Друен (Колтон, Мэнсон) – 47:12     7:2 Фуди (Кивиранта) – 55:25    
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