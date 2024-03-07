Георгиев совершил потрясающий сейв ловушкой после броска в упор форварда «Детройта»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Детройтом». Идёт третий период — счёт 5:2 в пользу «лавин».

На последней минуте первого периода при счёте 2:2 потрясающим спасением отметился российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев. Нападающий «Детройта» Робби Фаббри получил пас от партнёра и оказался напротив пустого угла ворот «Колорадо». Россиянин успел переместиться и в шпагате поймал шайбу в ловушку после броска форварда в упор.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

К середине третьего периода Георгиев пропустил две шайбы, отразив 21 бросок по воротам.