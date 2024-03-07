Назаров: судейство в КХЛ на втором плане, в серии «Салават» — «Трактор» настоящий плей-офф

Известный тренер Андрей Назаров оценил серию плей-офф между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором», в которой происходит много драк и грубости, и отметил игру молодых хоккеистов в КХЛ.

«С удовольствием смотрю серию между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Вчера получился очередной яркий матч: три драки, эмоции, накал страстей. Команды держали нас в напряжении до самой финальной сирены. Здорово, что судейство в КХЛ отходит на второй план. Например, в этой серии мы видим настоящий мужской плей-офф, в котором ребята бьются за себя, за команду, за своих болельщиков. Так и должно быть. Хочется побольше эмоций и в других сериях первого раунда.

Отмечу, что здорово себя проявляют в плей-офф молодые хоккеисты. Молодёжь во многих командах выходит на первые роли, играет в двух первых звеньях, делает результат. Все помнят, что президент России Владимир Владимирович Путин во время послания Федеральному Собранию анонсировал новый нацпроект «Молодёжь России», а накануне выступил с зажигательной речью на закрытии Всемирного фестиваля молодёжи в «Сириусе». Молодёжь, в том числе в спорте, является основополагающей частью нашего благосостояния и будущего всей страны», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.