«Хиханьки-хаханьки закончились, нам сказали». Балдаев ответил на слова Гребёнкина

Защитник «Амура» Виктор Балдаев был признан лучшим игроком матча с «Металлургом» (5:2) в раздевалке хабаровского клуба. Защитник стал автором гола за 0,18 секунды до конца второго периода и поучаствовал в драке с Люком Джонсоном в первом периоде.

Балдаев произнёс речь, которая является ответом на фразу нападающего «Металлурга» Никиты Гребёнкина после прошлого матча серии. Тогда после победы над «Амуром» Гребёнкин заявил, что «хи-хи, ха-ха закончилось» и пора двигаться дальше к Кубку.

«Давай, братва! Хиханьки-хаханьки закончились, нам сказали», — сказал Балдаев в раздевалке после матча и прикрепил вторую часть к доске, символизирующей путь «Амура» к Кубку Гагарина.

Права на видео принадлежат ХК «Амур». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

«Амур» сравнял счёт в серии 2-2. Пятый матч противостояния пройдёт в Магнитогорске 9 марта.