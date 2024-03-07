Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лада — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хиханьки-хаханьки закончились, нам сказали». Балдаев ответил на слова Гребёнкина

«Хиханьки-хаханьки закончились, нам сказали». Балдаев ответил на слова Гребёнкина
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Амура» Виктор Балдаев был признан лучшим игроком матча с «Металлургом» (5:2) в раздевалке хабаровского клуба. Защитник стал автором гола за 0,18 секунды до конца второго периода и поучаствовал в драке с Люком Джонсоном в первом периоде.

Балдаев произнёс речь, которая является ответом на фразу нападающего «Металлурга» Никиты Гребёнкина после прошлого матча серии. Тогда после победы над «Амуром» Гребёнкин заявил, что «хи-хи, ха-ха закончилось» и пора двигаться дальше к Кубку.

«Давай, братва! Хиханьки-хаханьки закончились, нам сказали», — сказал Балдаев в раздевалке после матча и прикрепил вторую часть к доске, символизирующей путь «Амура» к Кубку Гагарина.

Права на видео принадлежат ХК «Амур». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

«Амур» сравнял счёт в серии 2-2. Пятый матч противостояния пройдёт в Магнитогорске 9 марта.

Материалы по теме
«Хи-хи, ха-ха закончилось». Гребёнкин — о победе «Металлурга» над «Амуром» в Хабаровске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android