«Если убрать грубые ошибки, по игре всё хорошо». Разин — после 2:5 от «Амура»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги поражения в четвёртом матче серии с «Амуром» (2:5, 2-2 в серии).

«Очень плохо начали, очухались только минуте к 15-й, тогда начали держать шайбу, позиционные атаки пошли. Были моменты уйти на перерыв хотя бы с разрывом в один гол, но не получилось. Повторюсь, второй период хорошо играли, до этого мы их не выигрывали, сегодня был шанс, то, что в сезоне нам приносило результат — но две грубейшие ошибки, сами себе привезли голы.

Неоднозначная серия для нас, очень много грубейших ошибок, когда мы сами себе привозим, если всё это убрать, то по игре всё хорошо, но соперник нас наказывает за это.

«Металлург» не тренировался в Хабаровске? У вас недостоверная информация. Уступает ли команда в весе? Я этого не говорил, это кто-то из корреспондентов спросил. У «Амура» такой стиль игры, больше в тело играть, мы играем с шайбой. Мы и в третьей игре не проигрывали, и в четвёртой: соперник применял силовые приёмы, мы держали удар и создавали моменты после силовых», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.