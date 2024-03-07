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Амур — Металлург 5:2, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф КХЛ 7 марта

«Амур» забил в ворота «Металлурга» пять голов и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
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В Хабаровске прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержала команда «Амур» со счётом 5:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Коршков (Кулик, Брынцев) – 09:17 (5x5)     2:0 Дрозг (Хохлачёв) – 13:07 (5x5)     2:1 Минулин (Михайлис, Канцеров) – 23:24 (5x5)     3:1 Грецкий – 28:30 (5x5)     3:2 Пресс (Вовченко) – 34:22 (5x4)     4:2 Балдаев (Хохлачёв, Кулик) – 39:59 (5x5)     5:2 Кулик (Бродхёрст) – 58:38 (en)    

С первых минут хабаровчане обрушили град бросков на ворота «Металлурга». Результатом такого давления стали две заброшенные шайбы «Амура» в первом периоде. Сначала отличился Егор Коршков, а через несколько минут удвоил преимущество хабаровчан Ян Дрозг. В начале второго периода Артём Минулин сократил отставание в счёте, однако спустя несколько минут третью шайбу «Амура» забросил Вячеслав Грецкий. Защитник магнитогорцев Робин Пресс вновь сократил отставание в счёте до минимума. «Амур» забил гол за 0,18 секунды до конца второго периода и смог удержать победный счёт в третьем периоде. Пятый гол хабаровчане забили в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Амур» сравнял счёт в серии 2-2. Пятый матч противостояния пройдёт 9 марта в Магнитогорске.

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