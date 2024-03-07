«Амур» забил в ворота «Металлурга» пять голов и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

В Хабаровске прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержала команда «Амур» со счётом 5:2.

С первых минут хабаровчане обрушили град бросков на ворота «Металлурга». Результатом такого давления стали две заброшенные шайбы «Амура» в первом периоде. Сначала отличился Егор Коршков, а через несколько минут удвоил преимущество хабаровчан Ян Дрозг. В начале второго периода Артём Минулин сократил отставание в счёте, однако спустя несколько минут третью шайбу «Амура» забросил Вячеслав Грецкий. Защитник магнитогорцев Робин Пресс вновь сократил отставание в счёте до минимума. «Амур» забил гол за 0,18 секунды до конца второго периода и смог удержать победный счёт в третьем периоде. Пятый гол хабаровчане забили в пустые ворота.

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Таким образом, «Амур» сравнял счёт в серии 2-2. Пятый матч противостояния пройдёт 9 марта в Магнитогорске.