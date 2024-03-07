«Филадельфия» имеет пять выборов в первых раундах драфта НХЛ в ближайшие три года

«Филадельфия Флайерз» имеет пять выборов в первых раундах драфта НХЛ в ближайшие три года, сообщает CapFriendly.

На драфте 2024 года «лётчики» имеют два выбора в первом раунде — один собственный и условный от «Флориды Пантерз». На драфте 2025 года — два выбора — собственный и условный от «Колорадо Эвеланш». На драфте 2026 года — один собственный.

Также пять выборов «Филадельфия» имеет и во втором раунде ближайших трёх лет. Всего же у «Флайерз» 27 пиков разных раундов на драфтах-2024, 2025, 2026.

На данный момент команда Джона Тортореллы занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 72 очками и входит в зону плей-офф. В ближайшей игре «Флайерз» 8 марта будут гостить у лучшей на данный момент команды лиги — «Флориды Пантерз».