Нападающий Марат Хуснутдинов получил визу США, сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Мне сказали, что рабочая виза Марата Хуснутдинова выдана. Завтра он будет летать весь день и вечером прибудет в Миннесоту. Если предположить, что команда будет тренироваться в субботу, он присоединится к ним», — написал Руссо.

Напомним, 21-летний Хуснутдинов подписал контракт новичка с «Уайлд» 28 февраля. Он начинал нынешний сезон в составе СКА, где провёл шесть матчей без набранных очков. Затем Хуснутдинов был отправлен в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. «Миннесота» выбрала Хуснутдинова во втором раунде драфта НХЛ – 2020 под общим 37-м номером.