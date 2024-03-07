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Зауралье — Звезда 5:0, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф ВХЛ 7 марта

«Зауралье» дома разгромило «Звезду» и выиграло серию плей-офф ВХЛ со счётом 4-3
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В Кургане закончился седьмой матч первого раунда плей-офф ВХЛ, в котором местное «Зауралье» принимало московскую «Звезду». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 марта 2024, четверг. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
5 : 0
Звезда
Москва
1:0 Голоднюк (Болтанов, Икамацких) – 07:12 (5x5)     2:0 Бойчук (Тютнев, Глебов) – 33:40 (5x4)     3:0 Болтанов (Гавриленко, Голоднюк) – 37:32 (5x5)     4:0 Ширяев (Глебов, Бойчук) – 49:46 (5x3)     5:0 Ердаков (Шиафотдинов, Гавриленко) – 50:22 (5x4)    

На восьмой минуте первого периода Сергей Голоднюк с передач Артура Болтанова и Артёма Икамацких открыл счёт во встрече.

На 14-й минуте второго периода Дмитрий Бойчук с передач Павла Тютнева и Григория Глебова удвоил преимущество хозяев. На 18-й минуте периода Артур Болтанов с передач Ивана Гавриленко и Сергея Голоднюка сделал счёт 3:0.

В середине третьего периода Иван Ширяев с передач Григория Глебова и Дмитрия Бойчука довёл счёт до крупного. Менее чем через минуту Даниил Ердаков забросил пятую шайбу в ворота гостей.

Таким образом, «Зауралье» выиграло серию плей-офф ВХЛ со счётом 4-3.

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