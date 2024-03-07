«Зауралье» дома разгромило «Звезду» и выиграло серию плей-офф ВХЛ со счётом 4-3

В Кургане закончился седьмой матч первого раунда плей-офф ВХЛ, в котором местное «Зауралье» принимало московскую «Звезду». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
На восьмой минуте первого периода Сергей Голоднюк с передач Артура Болтанова и Артёма Икамацких открыл счёт во встрече.
На 14-й минуте второго периода Дмитрий Бойчук с передач Павла Тютнева и Григория Глебова удвоил преимущество хозяев. На 18-й минуте периода Артур Болтанов с передач Ивана Гавриленко и Сергея Голоднюка сделал счёт 3:0.
В середине третьего периода Иван Ширяев с передач Григория Глебова и Дмитрия Бойчука довёл счёт до крупного. Менее чем через минуту Даниил Ердаков забросил пятую шайбу в ворота гостей.
Таким образом, «Зауралье» выиграло серию плей-офф ВХЛ со счётом 4-3.
- 7 марта 2024
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