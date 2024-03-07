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«СКА-Нева» дома одолела ХК «Южный Урал» и выиграла серию плей-офф ВХЛ в седьмом матче

В Санкт-Петербурге закончился седьмой матч первого раунда плей-офф ВХЛ, в котором местная «СКА-Нева» принимала ХК «Южный Урал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 18-й минуте первого периода Егор Маклозян с передачи Дениса Мингалеева открыл счёт во встрече. Чуть более чем через минуту Кирилл Мельниченко с передачи Матвея Кабуша восстановил равенство в счёте.

В середине второго игрового отрезка Кирилл Танков с передачи Егора Гурзанова впервые во встрече вывел хозяев вперёд. В конце игры Арсений Коромыслов и Кирилл Танков установили окончательный счёт в матче.

Таким образом «СКА-Нева» выиграла серию в решающем матче. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга в регулярном чемпионате Всероссийской хоккейной лиги занял седьмое место, набрав 74 очка. «Южный Урал» с 70 очками в активе завершил регулярку на 10-м месте.