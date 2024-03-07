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Форвард «Сент-Луиса» Сундквист продлил контракт с клубом на два года

Форвард «Сент-Луиса» Сундквист продлил контракт с клубом на два года
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29-летний нападающий Оскар Сундквист продлил контракт с «Сент-Луис Блюз» на два года на сумму $ 3 млн.

«Всё это время это был мой план. Я хотел быть частью команды. Я хотел остаться здесь, помочь этой команде снова добиться успеха и вернуться в плей-офф. Фан-база в Сент-Луисе огромна, у нас всегда были хорошие болельщики. Здесь один из самых весёлых стадионов, на которых я когда-либо играл», — приводит слова Сундквиста пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Сундквист забросил шесть шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге на его счету 144 (56+88) очка и 171 минута штрафа за 417 игр регулярного сезона.

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