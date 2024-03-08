Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 7 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
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Сегодня, 7 марта, состоялись очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Хабаровске, Тольятти и Нижнем Новгороде.
В Хабаровске прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержала команда «Амур» со счётом 5:2.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Коршков (Кулик, Брынцев) – 09:17 (5x5) 2:0 Дрозг (Хохлачёв) – 13:07 (5x5) 2:1 Минулин (Михайлис, Канцеров) – 23:24 (5x5) 3:1 Грецкий (Коротких) – 28:30 (5x5) 3:2 Пресс (Вовченко) – 34:22 (5x4) 4:2 Балдаев (Хохлачёв, Бродхёрст) – 39:59 (5x5) 5:2 Кулик (Бродхёрст) – 58:38 (en)
В Тольятти закончился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 1
Авангард
Омск
1:0 Попугаев (Иванюженков, Сёмин) – 15:59 (5x5) 1:1 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 25:21 (5x5) 2:1 Космачук (Кугрышев, Сёмин) – 32:18 (5x5) 3:1 Попугаев – 52:48 (5x5) 4:1 Бабенко (Михайлов) – 57:36 (en)
В Нижнем Новгороде закончился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
07 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гальченюк (Бардаков) – 06:26 (5x5) 0:2 Грицюк (Хайруллин, Глотов) – 08:30 (5x5) 0:3 Бардаков (Земчёнок, Гальченюк) – 08:47 (5x5) 1:3 Варлаков (Линч) – 15:12 (5x5) 1:4 Хайруллин (Поляков) – 57:49 (en)
Напомним, в первом раунде плей-офф — 2024 во второй раз в истории не будет зафиксировано серий со счётом 4-0.
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