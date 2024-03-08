Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 7 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Сегодня, 7 марта, состоялись очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Хабаровске, Тольятти и Нижнем Новгороде.

В Хабаровске прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Победу в матче одержала команда «Амур» со счётом 5:2.

В Тольятти закончился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В Нижнем Новгороде закончился четвёртый матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Напомним, в первом раунде плей-офф — 2024 во второй раз в истории не будет зафиксировано серий со счётом 4-0.