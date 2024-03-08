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Ротенберг опубликовал фото за рулём урала после победы в четвёртом матче с «Торпедо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал новую фотографию в своём телеграм-канале после четвёртого матча серии Кубка Гагарина — 2024 с «Торпедо» (4:1).

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

На фото наставник армейцев с берегов Невы сидит за рулём оранжевого урала.

«Едем домой, ждём всех на следующей игре. Всем огромное спасибо за поддержку», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, СКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 4:1 в четвёртом матче серии турнира в Нижнем Новгороде.

Отметим, СКА ведёт в серии со счётом 3-1. Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 9 марта. При победе клуба с берегов Невы серия завершится и СКА пройдёт в следующий раунд Кубка Гагарина – 2024.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ СКА занял второе место в Западной конференции, набрав 95 очков в 68 играх. «Торпедо» с 75 очками стали седьмыми.