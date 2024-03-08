Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Кучерова не помогла «Тампе» избежать поражения в матче с «Калгари»

Передача Кучерова не помогла «Тампе» избежать поражения в матче с «Калгари»
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Хант (Шарангович) – 11:40     1:1 Шири (Пол, Хедман) – 14:28     1:2 Шарангович (Юбердо, Уигар) – 26:11     1:3 Шарангович (Коронато) – 28:34     1:4 Пеллетье (Кузьменко, Хэнли) – 29:25     2:4 Чирелли (Стэмкос, Кучеров) – 32:29     2:5 Коулман (Шарангович, Юбердо) – 46:04     2:6 Манджапане (Баклунд, Уигар) – 52:17     3:6 Эйссимонт (Шири, Пол) – 54:35    

В составе победителей отличились Драйден Хант, Егор Шарангович (дубль), Джейкоб Пеллетье, Блейк Коулман и Эндрю Манджапане. За «Тампу» голами отметились Конор Шири, Энтони Чирелли и Майки Эйссимонт. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.

«Тампа» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 72 очка в 64 матчах. «Калгари» занимает девятое место на Западе, клуб набрал 67 очков в 62 встречах.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Филадельфией», а «Калгари» встретится с «Флоридой».

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android