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Передача Кучерова не помогла «Тампе» избежать поражения в матче с «Калгари»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Драйден Хант, Егор Шарангович (дубль), Джейкоб Пеллетье, Блейк Коулман и Эндрю Манджапане. За «Тампу» голами отметились Конор Шири, Энтони Чирелли и Майки Эйссимонт. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.

«Тампа» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 72 очка в 64 матчах. «Калгари» занимает девятое место на Западе, клуб набрал 67 очков в 62 встречах.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Филадельфией», а «Калгари» встретится с «Флоридой».