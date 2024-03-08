Овечкин сократил отставание от Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Сегодня, 8 марта, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Ник Дженсен, Хендрикс Лапьер и Сонни Милано, а также два российских нападающих Иван Мирошниченко и Александр Овечкин.

38-летний Овечкин также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Лапьера, благодаря чему сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ. Овечкин отметился 692-й голевой передачей за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает 64-е место в истории лиги. Его ближайшая цель – Фёдоров (696).