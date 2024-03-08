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Все результаты игрового дня НХЛ 8 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 8 марта
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Сегодня, 8 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НХЛ 8 марта:

«Бостон Брюинз» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 4:1;
«Каролина Харрикейнз» – «Монреаль Канадиенс» – 4:1;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:2;
«Флорида Пантерз» – «Филадельфия Флайерз» – 1:2;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Сент-Луис Блюз» – 4:1;
«Питтсбург Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 0:6;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Калгари Флэймз» – 3:6;
«Нэшвилл Предаторз» – «Баффало Сэйбрз» – 4:2;
«Аризона Койотс» – «Миннесота Уайлд» – 2:5;
«Вегас Голден Найтс» – «Ванкувер Кэнакс» – 1:3;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Оттава Сенаторз» – 1:2 (идёт третий период);
«Сан-Хосе Шаркс» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:5 (идёт третий период).

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пастрняк (Дебраск, Маршан) – 05:37 (pp)     2:0 Фредерик – 24:16     2:1 Марнер (Лильегрен) – 27:56 (pp)     3:1 Гики (Шаттенкирк, Заха) – 37:16 (pp)     4:1 Карло (Маршан, Дебраск) – 38:23    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Руа (Ньюхук) – 05:53     1:1 Шей (Свечников, Нечас) – 13:02     2:1 Ноэсен (Друри, Чатфилд) – 39:35     3:1 Шей (Песке, Ахо) – 55:31     4:1 Свечников (Терявяйнен) – 58:57    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Оливье (Курали, Дэнфорт) – 06:20     2:0 Нюландер (Силлинджер) – 14:54     3:0 Воронков – 15:21     3:1 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 21:11     3:2 Перри (Кейн, Нурс) – 52:08 (pp)     4:2 Рослович (Тексье, Гудбрансон) – 59:40    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Пилинг (Йорк, Санхайм) – 20:10     1:1 Форслинг (Экблад, Лунделль) – 27:12     1:2 Хэтэуэй (Стаал, Кейтс) – 59:38    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Майер (Хишир, Хьюз) – 13:24 (pp)     2:0 Майер (Палат, Марино) – 16:04     2:1 Саад (Перунович, Сканделла) – 29:03     3:1 Майер (Палат, Хишир) – 36:40     4:1 Хаула (Майер) – 59:01    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Маленстин) – 01:51 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 20:30 (pp)     0:3 Дженсен (Маленстин) – 23:16     0:4 Лапьер (ван Римсдайк, Овечкин) – 28:50     0:5 Мирошниченко (Строум, Милано) – 36:21     0:6 Милано (Алексеев, Строум) – 42:13    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 6
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Хант (Шарангович) – 11:40     1:1 Шири (Пол, Хедман) – 14:28     1:2 Шарангович (Юбердо, Уигар) – 26:11     1:3 Шарангович (Коронато) – 28:34     1:4 Пеллетье (Кузьменко, Хэнли) – 29:25     2:4 Чирелли (Стэмкос, Кучеров) – 32:29     2:5 Коулман (Шарангович, Юбердо) – 46:04     2:6 Манджапане (Баклунд, Уигар) – 52:17     3:6 Эйссимонт (Шири, Пол) – 54:35    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Форсберг (Йози, Нюквист) – 03:53 (pp)     1:1 Байрэм (Далин, Кребс) – 04:23     2:1 Евангелиста (Янковски, Новак) – 16:15 (pp)     3:1 Форсберг (Нюквист, О'Райлли) – 41:49     4:1 Форсберг (Лозон, Нюквист) – 46:43     4:2 Пауэр (Байрэм) – 52:52    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Цуккарелло, Фэйбер) – 21:51 (pp)     1:1 Келлер (Хэйтон, Шмальц) – 41:21 (pp)     2:1 Карконе (О'Брайен, Макбэйн) – 41:28     2:2 Богосян (Хартман, Цуккарелло) – 42:00     2:3 Эрикссон Эк (Цуккарелло) – 47:16     2:4 Фэйбер (Хартман) – 58:48     2:5 Дьюар (Бродин, Бекман) – 59:33    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хьюз (Петтерссон, Бёзер) – 06:01 (pp)     0:2 Ди Джузеппе (Хёгландер, Юульсен) – 06:56     1:2 Амадио (Пьетранджело, Руа) – 23:50     1:3 Гарланд (Линдхольм) – 35:58    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Кубалик (Сандерсон, Штюцле) – 07:33 (pp)     1:1 Байфилд (Лизотт, Гавриков) – 33:24     1:2 Ткачук (Пинто, Батерсон) – 33:39     2:2 Дюбуа (Копитар, Рой) – 50:24     3:2 Муврар (Даути, Копитар) – 51:46     3:3 Батерсон (Зуб, Пинто) – 55:37     4:3 Фиала (Рой) – 62:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 7
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Добсон (Пажо, Ли) – 00:19     0:2 Романов (Хорват, Нельсон) – 18:31     1:2 Бордело (Эклунд, Зеттерлунд) – 22:45 (pp)     1:3 Хорват – 31:24     2:3 Хоффман (Смит) – 31:49     2:4 Маклин (Мартин, Пелеч) – 32:04     2:5 Барзал (Нельсон) – 34:21     2:6 Ахо (Хорват, Нельсон) – 36:25     2:7 Ли (Энгвалль, Пулок) – 48:08 (pp)    
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