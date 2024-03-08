Сегодня, 8 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НХЛ 8 марта:
«Бостон Брюинз» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 4:1;
«Каролина Харрикейнз» – «Монреаль Канадиенс» – 4:1;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:2;
«Флорида Пантерз» – «Филадельфия Флайерз» – 1:2;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Сент-Луис Блюз» – 4:1;
«Питтсбург Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз» – 0:6;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Калгари Флэймз» – 3:6;
«Нэшвилл Предаторз» – «Баффало Сэйбрз» – 4:2;
«Аризона Койотс» – «Миннесота Уайлд» – 2:5;
«Вегас Голден Найтс» – «Ванкувер Кэнакс» – 1:3;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Оттава Сенаторз» – 1:2 (идёт третий период);
«Сан-Хосе Шаркс» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 2:5 (идёт третий период).
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