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Гол Романова помог «Айлендерс» разгромить на выезде «Сан-Хосе». У Сорокина 23 сейва

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:2, которая стала для гостей пятой кряду, хозяева же уступили в девятом матче подряд.

У «островитян» отличились Ноа Добсон, российский защитник Александр Романов, Бо Хорват, Кайл Маклин, Мэтью Барзал, Себастьян Ахо и Андерс Ли. В составе «Шаркс» забрасывали Томас Бордело и Майк Хоффман.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что для Романова этот гол стал седьмым за 61 матч нынешнего сезона, всего на его счету 16 (7+9) результативных действий при показателе полезности «+17».

Ворота «Айлендерс» в этом матче защищал 28-летний российский голкипер Илья Сорокин, отразивший 23 броска из 25.