В «Каролине» оценили приобретение Гюнцеля в результате обмена с «Питтсбургом»

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Джон Уодделл оценил завершение сделки по переходу 29-летнего американского нападающего Джейка Гюнцеля из «Питтсбург Пингвинз».

«Джейк — элитный бомбардир и плеймейкер, который выступал на высоком уровне на протяжении всей своей карьеры в НХЛ.

Тай Смит — молодой защитник, чья игра больше заточена на атаку, который обеспечит нам ещё один хороший вариант на синей линии. Мы очень рады пополнить наш состав, поскольку боремся за то, чтобы вернуть Кубок Стэнли в Роли», — приводит слова Уодделла пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в результате крупного обмена «Питтсбург» заполучил российского нападающего Василия Пономарёва, а также Майкла Бантинга, Вилле Койвунена и Круза Луциуса. При этом «Пингвинз» получили выбор в первом раунде драфта-2024 (если «Каролина» выйдет в финал), а также пик в пятом раунде драфта-2025 (если «Каролина» возьмёт Кубок Стэнли). Отметим, что «Питтсбург» сохраняет в своей платёжной ведомости 25% зарплаты Гюнцеля ($ 1,5 млн).