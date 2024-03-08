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«Поздравляю Овечкина с 840-м голом!» Агент прокомментировал разгромную победу «Вашингтона»

«Поздравляю Овечкина с 840-м голом!» Агент прокомментировал разгромную победу «Вашингтона»
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал разгромную победу «Вашингтон Кэпиталз» над «Питтсбург Пингвинз» (6:0) и поздравил российского капитана «столичных» Александра Овечкина с 840-й шайбой в НХЛ

«Вашингтон» находится в совершенно другой позиции. У них, как мы и говорили ранее, начался плей-офф, они максимально мотивированы на победу и сегодня постарались. Поздравляю Овечкина с 840-й шайбой!» — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Благодаря заброшенной шайбе и результативной передаче в прошедшем матче в активе Овечкина стало 1673 (912+761) очка в 1552 матчах, теперь он делит 15-е место в списке лучших бомбардиров лиги с учётом встреч Кубка Стэнли.

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