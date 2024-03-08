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Питтсбург — Вашингтон — 0:6, обзор матча, Овечкин забил 840-й гол в НХЛ, первый гол Мирошниченко в НХЛ, видео

У Овечкина уже 840 голов в НХЛ! Обошёл легенду лиги, а «Вашингтон» уничтожил «Питтсбург»
Лев Лукин
Овечкин забил 840-й гол в НХЛ
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В погроме «пингвинов» поучаствовал и Иван Мирошниченко, забросивший первую шайбу в лучшей лиге мира.

«Питтсбург» — «Вашингтон» — мощная вывеска матча даже тогда, когда оба клуба проживают не лучшие времена и прямо сейчас рискуют опять пролететь мимо плей-офф НХЛ. Но противостояние Малкина и Овечкина актуально всегда и во все времена, к тому же Ови гонится за великим рекордом Гретцки, а Джино – в одном шаге от попадания в топ-50 снайперов в истории НХЛ.

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В сегодняшнем же матче борьбы не получилось. «Вашингтон» взял у «пингвинов» убедительный реванш за сухое домашнее поражение в октябре, уничтожив принципиального соперника на арене в Пенсильвании.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Маленстин) – 01:51 (sh)     0:2 Овечкин (Строум, Карлсон) – 20:30 (pp)     0:3 Дженсен (Маленстин) – 23:16     0:4 Лапьер (ван Римсдайк, Овечкин) – 28:50     0:5 Мирошниченко (Строум, Милано) – 36:21     0:6 Милано (Алексеев, Строум) – 42:13    

Для «Питтсбурга» всё пошло наперекосяк уже на второй минуте, когда «пингвины» обрезались при игре в большинстве, и Том Уилсон открыл счёт в контратаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Удивительно, но первый период стал единственным, в котором «Вашингтон» перебросал соперника, и за эти 20 минут «Кэпиталз» забили только один гол. В дальнейшем же гости из столицы США стали демонстрировать просто убойную реализацию. Почин положил Александр Овечкин, реализовавший большинство в самом начале второго отрезка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ови вовремя приехал на пятачок, забросил 18-ю шайбу в сезоне и 840-ю в карьере. До Гретцки 54 гола. Ну а «Вашингтон» после гола капитана пошёл вразнос. Ник Дженсен довёл счёт до крупного, а в середине периода четвёртый гол забил Хендрикс Лапьер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овечкин в этом эпизоде отметился голевой передачей, набрал второе очко в матче и 1532-е в карьере. Таким образом, Александр обогнал Пола Коффи и вышел на чистое 15-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времён.

Ну а главным событием второго периода стала дебютная шайба в НХЛ в исполнении Ивана Мирошниченко. Молодой россиянин открылся на пятачок под Дилана Строума и переиграл Алекса Недельковича.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

0:5 после второго периода – дело было сделано. В третьем отрезке «Вашингтон» поставил точку, когда Сонни Милано забросил шестую шайбу с передачи Александра Алексеева.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Чарли Линдгрен отразил 39 бросков и сохранил ворота в неприкосновенности. «Вашингтон», даже устроив распродажу лидеров в дедлайн, продолжает биться за плей-офф.

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