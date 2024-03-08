Козлов: «Салават играл скованно. Другое дело — играть не с позиции фаворита, как «Трактор»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал про поражение от «Трактора» (1:2, 2-3) в серии плей-офф КХЛ.

«Очень робко сегодня играли, скованно. Было видно, что важная и ответственная игра, не справились с этим давлением. Удаления эти в третьем периоде, когда уже вроде бы начали шайбу контролировать… Надо всё это перемалывать в следующей игре. Тенденция в том, что «Трактор» постоянно открывает счёт? Нет, тенденции не вижу, сегодня они удачно забили в большинстве.

Что с психологией команды? Слово «проблемы» — неправильное. Это сложности, трудности, с которыми мы все вместе сталкиваемся. Другое дело – играть не с позиции фаворита, как «Трактор», от обороны, выкидывать шайбу из зоны, лишнего ничего не выдумывать. Мы в сезоне играли немножко в другой хоккей, и сейчас для этого нам нужно раскрепоститься», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.