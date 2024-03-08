Крикунов: Коваленко мыслями в «Колорадо», куда поедет сразу после плей-офф

Экс главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что два домашних матча серии со СКА «Торпедо» проиграло из-за того, что не показали своей лучшей игры лидеры команды Игоря Ларионова.

«После того, как команды обменялись победами в Санкт-Петербурге, показалось, что эта серия может затянуться, но игры в Нижнем Новгороде показали, что, скорее всего, СКА решит вопрос выхода во второй раунд уже в субботу, в Санкт-Петербурге. В первых двух играх серии «Торпедо» выглядело гораздо лучше, а вот дома команда сыграла явно ниже своих возможностей. Но, тут, впрочем, нужно сказать, что питерцы разобрали допущенные ими ошибки и, по сути, и в третьей игре, и в четвёртой не сыграли позиционно грамотно, не давая простора сопернику.

Возможно, четвёртый матч сложился бы по-другому, если бы в воротах играл Кульбаков. Гуска не смог себя проявить, также как и в атаке Коваленко, который, похоже, уже всеми мыслями в «Колорадо», куда поедет сразу после плей-офф. Да и дело не только в Коваленко, а в том, что и другие лидеры были не на виду», — сказал Крикунов «Чемпионату».