Хоккейный агент считает, что «Колорадо» вскоре станет одной из самых российских команд НХЛ

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Якова Тренина, заявил, что в ближайшее время «лавины» станут одной из самых российских команд лиги.

«Бытовые вопросы решились быстро. Сразу включилось руководство «Колорадо», со всем помогли, в НХЛ всё настроено, всё работает быстро и чётко, никаких проблем нет. В «Эвеланш» играет земляк Якова – челябинец Валерий Ничушкин, скоро, наверное, подъедет Николай Коваленко (нападающий «Торпедо», задрафтованный «Колорадо» в НХЛ. – Прим. «Чемпионата), есть вратарь Александр Георгиев. «Колорадо» вскоре станет одной из самых российских команд НХЛ», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.