Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккейный агент считает, что «Колорадо» вскоре станет одной из самых российских команд НХЛ

Хоккейный агент считает, что «Колорадо» вскоре станет одной из самых российских команд НХЛ
Комментарии

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Якова Тренина, заявил, что в ближайшее время «лавины» станут одной из самых российских команд лиги.

«Бытовые вопросы решились быстро. Сразу включилось руководство «Колорадо», со всем помогли, в НХЛ всё настроено, всё работает быстро и чётко, никаких проблем нет. В «Эвеланш» играет земляк Якова – челябинец Валерий Ничушкин, скоро, наверное, подъедет Николай Коваленко (нападающий «Торпедо», задрафтованный «Колорадо» в НХЛ. – Прим. «Чемпионата), есть вратарь Александр Георгиев. «Колорадо» вскоре станет одной из самых российских команд НХЛ», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Тренина рассказал о главных плюсах обмена игрока из «Нэшвилла» в «Колорадо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android